KP.RU: онлайн-продавцы предложили спасаться от жары бейсболками с вентилятором

Журналисты KP.RU изучили маркетплейсы и нашли необычные товары, которые предлагают для спасения от жары. Онлайн-коммерсанты готовы удовлетворить любые пожелания клиентов, чтобы те платили деньги. Среди предложений есть и самые неожиданные.

Мини-кондиционеры для рабочего стола

Летом люди, вынужденные работать в офисах, делятся на два типа: тем, кому жарко, и тем, кому дует. Переговоры о температурном режиме не всегда приводят к мирному соглашению. Если победу одержат противники кондиционерного режима, любителям прохлады придется выкручиваться.

Например, можно купить переносные мини-кондиционеры. Они стоят около тысячи рублей и способны охладить пару квадратных метров рядом с компьютером. Если любите похолоднее, лучше сразу покупайте такие устройства оптом и окружайте ими свое рабочее место.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Создатели охлаждающей подставки уверяют: «Охлаждающая подставка оснащена шестью мощными вентиляторами, которые обеспечивают постоянный поток воздуха, способствующий длительному сохранению оптимальной температуры ноутбука. Это особенно важно при долгих сеансах работы или игр».

Подключаете подставку к ноутбуку через USB — и все работает. Теперь ничто не помешает вам наслаждаться работой прямо на пляже.

Бейсболка с вентилятором

Летние шапки в жару необходимы, но в них жарко. Универсальное решение придумали китайские изобретатели — бейсболка с вентилятором! В одном случае вентилятор работает от обычной батарейки, а в другом — от солнечной генерации. Не зависишь ни от нефти, ни от газа, ни от розетки. Правда, весит такая бейсболка примерно вдвое больше обычной и стоит раз в пять дороже.