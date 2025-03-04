KP.RU: Новосибирская область изучает опыт Китая в утилизации отходов

Новосибирская область начала изучать опыт Китая в вопросе утилизации отходов. Представители региона встретились с китайскими специалистами для обсуждения методов, сообщил KP.RU .

В переговорах участвовали министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин, а также его заместитель Жанна Шурова. Особое внимание уделялось применению современных технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта в процессе переработки отходов.

В пресс-службе ведомства отметили интерес к китайскому опыту и готовность внедрять отдельные решения. Тем не менее, конкретные методики, которые планируется использовать, пока остаются неизвестными, добавил «Сiбдепо».