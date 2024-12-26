KP.RU: многие россияне не одобряют отношения пары с большой разницей в возрасте

Опрос сайта KP.RU показал, что большинство россиян не одобряют пары, в которых между партнерами слишком большая разница в возрасте. Респонденты считают, что разрыв более 15 лет — это ненормально.

Примерно 35% опрошенных выразили уверенность, что в паре должна быть разница не более пяти лет. Тогда супруги будут на одной волне, у них будет больше общих интересов, понимания и гармонии. Еще 25% респондентов считают допустимой разницу в возрасте до 10 лет.

Около 9% опрошенных допускают разницу и в 15 лет, но не могут понять разницу в 30-40 лет между мужем и женой. Оставшиеся 29% сообщили, что для них не важна разница в возрасте — главное, чтобы люди подходили друг другу и были счастливы вместе.

Исследование проводилось среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях.