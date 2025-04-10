KP.RU: лишь 4% россиян регулярно обращаются за услугами клининга

Сайт KP.RU провел опрос среди 3,7 тысячи россиян и выяснил, как частно они пользуются услугами работников клининговой отрасли.
Согласно результатам исследования, только 4% опрошенных регулярно обращаются за профессиональной помощью. Они заявили, что специалисты справляются с домашними делами гораздо лучше.
Еще 12% респондентов обращались в клининговые компании один или два раза: например, после переезда или ремонта. Однако большинство участников опроса (81%) никогда не пользовались соответствующими услугами. Причины разные: кто-то не доверяет посторонним людям в доме, а кто-то просто считает, что может сделать уборку сам и сэкономить деньги.
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