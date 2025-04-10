KP.RU: лишь 4% россиян регулярно обращаются за услугами клининга

Согласно результатам исследования, только 4% опрошенных регулярно обращаются за профессиональной помощью. Они заявили, что специалисты справляются с домашними делами гораздо лучше.

Еще 12% респондентов обращались в клининговые компании один или два раза: например, после переезда или ремонта. Однако большинство участников опроса (81%) никогда не пользовались соответствующими услугами. Причины разные: кто-то не доверяет посторонним людям в доме, а кто-то просто считает, что может сделать уборку сам и сэкономить деньги.