KP.RU: лишь 39% россиян отправляли письма Деду Морозу в детстве

Большинство россиян (60%) признались, что не составляли посланий Деду Морозу в юные годы. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

Итоги исследования, проведенного в мессенджерах и социальных сетях, свидетельствуют о том, что многие предпочитали загадывать желания устно, например, через родителей.

Лишь 39% опрошенных подтвердили, что действительно писали письма зимнему волшебнику, причем некоторые из них даже прятали свои послания в морозильной камере, отметил RT.

Ранее компания РЖД обнародовала график движения поезда Деда Мороза. В соответствии с расписанием, состав прибудет в Москву 2 и 3 января 2026 года.