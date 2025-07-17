KP.RU: лишь 3% россиян выбирают ресторан по внешнему виду

В России планируют создать аналог Мишлена для оценки ресторанов. Специалисты станут проверять мастерство приготовления блюд, сервис, соотношение цены и качества и другие аспекты. А как россияне выбирают заведения для отдыха, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам соответствующего опроса, 45% читают отзывы и ходят только в те рестораны, которые хорошо оценены посетителями. Еще 26% участников отметили, что выбирают заведение по качеству кухни. Они могут часто посещать одно и то же место, если там вкусно готовят.

Кроме того, 14% респондентов руководствуются бюджетом, 7% — расположением, а 3% — внешним видом заведения. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».