KP.RU: лишь 3% россиян выбирают ресторан по внешнему виду

В России планируют создать аналог Мишлена для оценки ресторанов. Специалисты станут проверять мастерство приготовления блюд, сервис, соотношение цены и качества и другие аспекты. А как россияне выбирают заведения для отдыха, сообщил сайт KP.RU.
Согласно результатам соответствующего опроса, 45% читают отзывы и ходят только в те рестораны, которые хорошо оценены посетителями. Еще 26% участников отметили, что выбирают заведение по качеству кухни. Они могут часто посещать одно и то же место, если там вкусно готовят.
Кроме того, 14% респондентов руководствуются бюджетом, 7% — расположением, а 3% — внешним видом заведения. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».
Россия помогла детям вернуться к семьям на Украину
Приставы привезли изъятых у владельца бутовских коз на подмосковную турбазу
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 19 июля
Врачи областного кожного диспансера рассказали о способах борьбы с потливостью
Более 6 тысяч жителей Воскресенска присоединились к «Активному долголетию»
«Как в раю». Россияне раскрыли правду об отдыхе в отеле рядом с военной базой в Египте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте