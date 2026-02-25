KP.RU: лишь 12% опрошенных россиян будут держать Великий пост в 2026 году

Начался Великий пост, и ближайшие семь недель верующим предстоит не только ограничивать себя в питании, но и стараться вести себя более скромно. Как много россиян собираются придерживаться соответствующих правил, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, в этом году держать пост будут 12% опрошенных россиян. Респонденты сообщили, что уже перешли на постное меню, стараются избавиться от негативных мыслей, лучше следят за речью.

При этом большинство — 85% респондентов — держать пост не собираются. Причины разные: кто-то отмечает, что соблюдать ограничения в питании ему не позволяет состояние здоровья, другие признают, что слишком слабы для такого контроля. Участие в исследовании приняли 4,5 тысячи человек.