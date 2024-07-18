KP.RU: большинство россиянок предпочитают мужчин без бороды

Большинство россиянок, а именно 76%, признались, что им больше нравятся безбородые мужчины. Об этом сообщил сайт KP.RU.

По мнению недовольных бородой респонденток, она идет далеко не всем. К тому же колется при поцелуях и часто пахнет едой или сигаретами.

Однако еще 19% женщин считают, что мужчины с бородой кажутся брутальнее и харизматичнее. Еще 5% — не обращают внимание на внешность.

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