KP.RU: большинство россиянок предпочитают мужчин без бороды

Большинство россиянок, а именно 76%, признались, что им больше нравятся безбородые мужчины. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По мнению недовольных бородой респонденток, она идет далеко не всем. К тому же колется при поцелуях и часто пахнет едой или сигаретами.

Однако еще 19% женщин считают, что мужчины с бородой кажутся брутальнее и харизматичнее. Еще 5% — не обращают внимание на внешность.