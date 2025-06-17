KP.RU: большинство россиян следят за конфликтом Ирана и Израиля

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться: Израиль обстреливает объекты в Иране, а в ответ получает мощный отпор. Количество жертв и разрушений увеличивается с каждым днем. Как много россиян следят за ситуацией, выяснил сайт KP.RU.
Так, 87% опрошенных заявили, что регулярно читают и смотрят новости, связанные с ближневосточным конфликтом. Некоторые респонденты опасаются, что последствия противостояния могут негативно сказаться на России или что конфликт распространится на другие страны и регионы.
В то же время 12% опрошенных признались, что не следят за ситуацией. Некоторые из них в целом не интересуются международной политикой.
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