KP.RU: большинство россиян считают, что семейные ценности должны прививать родители

С 1 сентября младшеклассники начнут изучать внеурочный курс «Моя семья». Ребят будут знакомить с традиционными ценностями, добродетелями и взаимодействием со взрослыми. Однако, по мнению россиян, семейным ценностям детей должны учить в первую очередь родные. Такой вывод можно сделать по итогам опроса сайта KP.RU .

Согласно результатам, 91% опрошенных считают, что именно семья должна обучать ребенка построению семейных отношений. Респонденты отмечают, что только родители могут показать на собственном примере, как правильно выстраивать взаимодействие внутри семьи. Даже если семья ребенка не идеальна, он все равно будет ориентироваться на тот пример, с которым сталкивается каждый день.

«Эти все ценности должны прививать родители своим детям, никакие уроки не восполнят личное общение и личный родительский пример», — сказал участник опроса.

Тем не менее 4% опрошенных считают, что школа также должна обучать детей семейным ценностям, особенно если речь идет о детях из неполных или неблагополучных семей. Еще 4% россиян полагают, что лучшим примером для ребенка может стать его окружение, общество. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,9 тысячи человек.