KP.RU: большинство россиян не верят в талисманы на удачу

Около трети россиян, а именно 32% опрошенных, признались, что у них есть талисманы на удачу, в силу которых они верят. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 66% респондентов ответили, что у них не только нет никакиго предмета, который, по их мнению, приносит удачу. Но и в целом они не верят в подобные вещи.

Наконец, еще 2% опрошенных отметили, что затрудняются ответить на вопрос.