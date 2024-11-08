KP.RU: большинство россиян не верят в талисманы на удачу
Около трети россиян, а именно 32% опрошенных, признались, что у них есть талисманы на удачу, в силу которых они верят. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 66% респондентов ответили, что у них не только нет никакиго предмета, который, по их мнению, приносит удачу. Но и в целом они не верят в подобные вещи.
Наконец, еще 2% опрошенных отметили, что затрудняются ответить на вопрос.
Байдена заподозрили в симуляции деменции
«Наслаждался моментом». Речь Путина на «Валдае» вызвала резонанс в западных СМИ
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса
Танцоры из Богородского округа победили на международном конкурсе талантов
Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля
Российские военные нашли кладбище техники НАТО в Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте