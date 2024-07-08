KP.RU: большинство россиян назвали главным в семье доверие и понимание

Большинство россиян, а именно 59%, признались, что в семье самое главное — это доверие и понимание. Об этом рассказал сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 45% респондентов отметили, что пара без детей — это лишь отношения возлюбленных. Только ребенок объединяет супругов и делает их семьей.

А 39% назвали уважение залогом крепких отношений ячейки общества. За любовь проголосовали лишь 34% участников опроса. На пятом месте оказалось финансовое благополучие, за которое свой голос отдали 18% человек.