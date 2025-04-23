Kp.ru: больше половины россиян считают, что Ленин сделал для России много хорошего

Во вторник, 22 апреля, в России праздновали 155-летие Владимира Ильича Ленина. «Вождь мирового пролетариата» кардинально изменил историю страны, но мнения о его роли в судьбе России по-прежнему расходятся. Так, 51% граждан считают, что хорошего в действиях Ленина было больше: он помог России стать одной из величайших держав. Респонденты подчеркивают роль революционера в развитии страны, говорится в итогах опроса kp.ru .

Однако 26% опрошенных уверены, что плохого в его действиях было больше. Несмотря на стремления Ленина, выбранный им путь привел к страданиям многих людей.

Наконец, 23% респондентов затруднились ответить. Не все факты тех времен известны, а история не терпит сослагательного наклонения — узнать, спас Ленин страну или разрушил ее, уже не получится.

Опрос проводился среди подписчиков сайта в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и в мессенджерах. В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.