Kp.ru: больше половины россиян берут отпуск в летнее время

Февраль станет одним из самых невыгодных месяцев для отпуска в 2025 году из-за меньшего количества рабочих дней. То же касается января, мая, июня и ноября. Однако россияне все равно берут отпуск не тогда, когда это выгодно, а когда им хочется, или когда работодатель отпустит. Об этом говорят итоги опроса сайта kp.ru .

Так, 52% опрошенных заявили, что всегда отдыхают летом. Многие считают, что на работе в жару сидеть совсем не хочется, теплых дней и так немного, поэтому надо пользоваться возможностью и проводить лето на природе.

Еще 9% респондентов предпочитают отдыхать осенью, в бархатный сезон. Весной отпуск берут 8% россиян, зимой — только 4%. Остальные говорят, что им обычно хватает новогодних каникул, поэтому они не берут дополнительный отпуск зимой.

Целых 24% опрошенных сказали, что берут отпуск в разное время в зависимости от семейных событий, поездок или ремонта. Многим на работе не дают возможности выбирать, когда уходить в отпуск. Некоторые добавили, что для них не принципиально, когда отдыхать — они могут и летом позагорать, и зимой на лыжах покататься.