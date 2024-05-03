Kp.ru: более половины россиян красят яйца к Пасхе луковой шелухой | 360°

Общество 03 мая 2024, 11:24 Kp.ru: более половины россиян красят яйца к Пасхе луковой шелухой

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Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, чем россияне предпочитают красить яйца к Пасхе. Участниками исследования стали 8,1 тысячи человек.

Так, 55% выбирают старый и проверенный способ. Речь идет о придании оттенка с помощью луковой шелухи. Некоторые респонденты считают этот метод самым безопасным.

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Еще один популярный вариант — покупные красители. За него проголосовали 22% опрошенных. Всего 8% заявили, что не соблюдают данную традицию.