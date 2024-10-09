KP.RU: более 60% россиян поддержали наказание для родителей, чьи дети распивают алкоголь

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети распивали спиртное. Как к инициативе относятся россияне, выяснил сайт KP.RU.

Идею поддержали 63% респондентов. По их мнению, именно старшие родственники отвечают за здоровье и поведение несовершеннолетних.

Еще 35% негативно восприняли идею. Они отметили, что в современном мире довольно сложно уследить за подростками. Вариант «Другое» выбрали 2%.

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