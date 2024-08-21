KP.RU: более 60% опрошенных россиян назвали себя ленивыми

Во Всемирный день лени сайт KP.RU провел соответствующий опрос. Участниками исследования стали 5,6 тысячи россиян.

Так, 61% респондентов назвали себя ленивыми, пошутив, что даже выбирать данный вариант им было в тягость.

«Лень — это проявление иммунитета человека. Она бережет организм от перенапряжения и лишних нагрузок», — высказался один из опрошенных.

Еще 36% заявили, что всегда энергичны и легки на подъем. А вот 3% участников указали на редкие случаи хандры.

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