KP.RU: более 50% россиян считают, что муж должен зарабатывать больше жены

Большинство россиян убеждены, что муж должен быть основным кормильцем семьи и зарабатывать больше жены. К такому выводу пришли организаторы опроса на сайте KP.RU .

По результатам исследования, 52% респондентов полагают, что мужчина обязан обеспечивать супругу и детей. При этом работа женщины не обязательно должна приносить большой доход. По мнению участников, представительницы прекрасного пола могут трудиться ради удовольствия и уделять внимание семье и быту.

А вот 47% опрошенных заявили, что счастье не зависит от размера заработка одного из супругов. Если семья крепкая, а денег хватает на все необходимое, то неважно, кто сколько зарабатывает, отметили указанные респонденты. Участниками исследования стали 7,9 тысячи человек.