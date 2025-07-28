KP.RU: более 20% россиян признались, что верят в удачу от амулетов

В России рынок эзотерических услуг стремительно растет. Как россияне относятся к «магическим» предметам, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам исследования, 24% опрошенных верят в силу амулетов. По их мнению, такие предметы помогают в некоторых ситуациях и приносят удачу.

Еще 73% считают, что талисманы никак не могут повлиять на везение и успех. Как пояснили указанные респонденты, предметы не способны определять решения и поступки человека. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».