KP.RU: 85% опрошенных россиян используют для оплаты банковскую карту

С 1 сентября банки переходят на единый стандарт денежных переводов. Вместо множества QR-кодов от разных банков будет использоваться один общий. Однако результаты опроса сайта KP.RU показали, что нововведение мало повлияет на привычки большинства россиян.

Так, 85% опрошенных сообщили, что предпочитают расплачиваться банковской картой. Для них это самый быстрый, удобный и понятный способ оплаты. Многие уже отказались от наличных денег.

«Я перешла на оплату картой, так как наличные всегда теряла, рада была от них отказаться», — поделилась участница опроса.

На втором месте по популярности — наличная оплата. Так проголосовали 11% респондентов. Лишь 3% выбрали вариант с использованием QR-кода.