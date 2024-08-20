KP.RU: 84% россиян признались, что разговаривают сами с собой

Ученые выяснили, что разговоры с самим собой — признак высокого IQ. Сайт KP.RU провел опрос среди 5,5 тысячи россиян и выяснил, как много людей имеют такую привычку.

Согласно результатам исследования, любят поговорить сами с собой 84% респондентов. Некоторые даже признались в беседах с домашними животными, бытовой техникой и комнатными растениями.

А вот 16% участников отметили отсутствие соответствующей привычки. По мнению ряда опрошенных, это занятие является странным.

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