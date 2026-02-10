KP.RU: 79% опрошенных россиян признались, что самостоятельно готовят еду

Большинство россиян продолжают готовить еду дома и считают ее вкуснее и качественнее покупной. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Так, 79% опрошенных заявили, что готовят сами и нечасто заказывают еду. Среди причин — невкусная покупная пища и стремление сэкономить.

Еще 17% россиян едят домашнюю еду, но готовят не сами, а их партнеры. Только 2% опрошенных признались, что у них нет времени на готовку и они часто покупают полуфабрикаты. И лишь 1% респондентов сообщили, что постоянно питаются покупными готовыми блюдами.