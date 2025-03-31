kp.ru: 64% россиян заявили, что их раздражают неологизмы

В Оксфордский словарь добавили новое слово — «гигил». Оно означает «чувство чрезмерного умиления». Большинство россиян признались, что им не нравятся новые слова в речи. Такой вывод сделали после опроса на сайте kp.ru .

Так, 64% респондентов заявили, что их раздражает появление новых, незнакомых слов. Молодежь быстрее подхватывает неологизмы, а старшее поколение выражает недовольство.

Еще 26% опрошенных спокойно реагируют на появление новых слов, хотя и не всегда понимают их сразу. Некоторые россияне считают, что заимствования из других языков могут заменить русские слова, и это вызывает у них раздражение. Однако они признают необходимость неологизмов в профессиональной лексике для обозначения новых явлений, оборудования и методов.

Другие 8% участников исследования, напротив, увлечены новыми словами и хотят поскорее узнать их значение, чтобы использовать в своей речи. Они уверены, что неологизмы делают язык более живым и современным. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».