Kp.ru: 62% россиян заявили, что их дети и внуки верят в Деда Мороза

В понедельник, 19 ноября, в России праздновали день рождения Деда Мороза. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что у 62% россиян дети и внуки верят в новогоднего волшебника.

Ребята младшего возраста пишут письма Дедушке Морозу, загадывают желания и восторженно заглядывают под елку в надежде отыскать заветные подарки. Однако у 34% опрошенных дети перестали верить в зимнюю сказку.

Еще 4% респондентов поделились, что не только дети, но и они сами продолжают верить в волшебную силу новогодних праздников. Некоторые из них загадывают желания под бой курантов и даже пишут послания Деду Морозу. В исследовании участвовали 4,1 тысячи человек.