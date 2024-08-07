KP.RU: 62% россиян одобрили идею о запрете продажи подвалов в жилых домах

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах из-за риска появления заведений, нарушающих покой граждан. Как к инициативе относятся россияне, выяснил сайт KP.RU .

Идею поддержали 62% опрошенных. Так, по словам одного из респондентов, магазин в подвальном помещении является источником неприятного ночного шума.

Остальные участники опроса выразили позитивное отношение к размещению в домах полезных учреждений. Они хотели бы видеть в шаговой доступности фитнес-клуб, мастерскую, пекарню или продуктовый магазин.