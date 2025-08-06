KP.RU: 6% опрошенных россиян признались, что убираются по ночам

Эксперты напомнили, что шуметь при уборке квартиры нельзя с 23:00 до 07:00, а также в обеденный перерыв с 13:00 до 15:00 и по воскресеньям. Однако опрос KP.RU показал, что многие россияне нарушают эти правила.

Согласно результатам исследования, 61% респондентов стараются убираться днем, но иногда могут нарушить установленные часы. Еще 12% опрошенных убираются рано утром, перед работой.

При этом пятая часть россиян — 22% — наводят порядок после работы поздно вечером (16%) или даже ночью (6%). Участники отметили, что в позднее время убираться еще и выгодно, ведь оплата за электричество ночью ниже.