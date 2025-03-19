KP.RU: 53 трлн рублей скопилось на вкладах россиян

В последние месяцы банки дают рекордно высокие проценты по вкладам, и народ охотно несет деньги на депозиты. По данным Центрального банка РФ, на 1 февраля этого года россияне держали во вкладах 52,9 триллиона рублей, сообщил сайт KP.RU .

Главная причина роста сбережений — высокие ставки по вкладам. Сейчас банки дают в среднем 20% годовых, а всего за три года сбережения увеличились почти вдвое. Эксперты предупреждают о риске отложенной инфляции: при снижении ключевой ставки основная часть денег хлынет на рынок и может вызвать рост цен. Однако спрос, вероятно, вырастет не сразу и не резко.

Если ставки по вкладам снизятся, отметили аналитики, часть денег люди снимут, и средства уйдут в экономику. Одни клиенты будут покупать товары длительного пользования (квартиры, машины, бытовую технику, стройматериалы), а другие начнут перекладывать часть средств в потенциально более доходные финансовые инструменты (например в акции российских компаний). Но многие просто оставят деньги на вкладах — пусть и под более низкий процент.