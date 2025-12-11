KP.RU: 51% опрошенных россиян считают, что лысина придает мужчине солидность и брутальность

Сайт KP.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к мужской лысине. Результаты оказались довольно интересными.

Так, 51% опрошенных считают, что лысина придает мужчине солидность и брутальность. Они уверены, что лысина может сделать образ стильным. Вот пример мнения одного из участников: «Лысина — это круто. Показывает какой-то статус».

Однако 38% респондентов придерживаются противоположного мнения. Они считают, что лысина выглядит уныло и заурядно и не способна украсить мужчину. Одна из участниц опроса поделилась: «Мне не нравится. Особенно, когда лысый череп и густая темная борода».

Оставшиеся 11% выбрали вариант «другое», отметив, что все очень индивидуально, и лысина может как украсить, так и испортить образ.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.