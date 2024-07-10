Kp.ru: 5% опрошенных россиян отпускают детей одних на водоемы

Около 200 несовершеннолетних погибли при купании с начала года в России, сообщили в МЧС РФ. Однако до сих пор встречаются граждане, которые отпускают ребенка одного на водоемы, свидетельствуют результаты опроса сайта kp.ru .

Так, 5% отметили, что разрешают детям ходить одним на речку или озеро. Указанные респонденты объяснили свою позицию доверием к способности ребенка плавать.

Еще 12% участников тоже не препятствуют такому времяпрепровождению, однако просят других взрослых присмотреть за своим чадом. Кроме того, 3% отпускают ребенка в сопровождении детей постарше.