Kp.ru: 5% опрошенных россиян отпускают детей одних на водоемы

Около 200 несовершеннолетних погибли при купании с начала года в России, сообщили в МЧС РФ. Однако до сих пор встречаются граждане, которые отпускают ребенка одного на водоемы, свидетельствуют результаты опроса сайта kp.ru.

Так, 5% отметили, что разрешают детям ходить одним на речку или озеро. Указанные респонденты объяснили свою позицию доверием к способности ребенка плавать.

Еще 12% участников тоже не препятствуют такому времяпрепровождению, однако просят других взрослых присмотреть за своим чадом. Кроме того, 3% отпускают ребенка в сопровождении детей постарше.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте