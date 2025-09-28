KP.RU: 49% россиян заявили, что их раздражают постоянно недовольные пользователи соцсетей

Почти каждый второй россиянин (49%) признался, что его раздражают постоянно недовольные люди в социальных сетях. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

В Китае решили блокировать контент и пользователей, которые жалуются и распространяют идеи о бессмысленности труда и обучения. Половина участников опроса поддержала такую инициативу.

«Терпеть не могу нытиков! Им всегда кто-то что-то должен», — отметила одна из респонденток.

Другие часть опрошенных заявила, что на нытиков не стоит обращать внимания (38%). Некоторые (8%) понимают и поддерживают недовольных, ведь людям свойственно делиться своими переживаниями. Возможно, тогда кто-то обратит внимание на проблему человека, и она будет решена.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,9 тысячи человек.