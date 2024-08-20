KP.RU: 48% опрошенных россиян заявили, что переводят деньги нуждающимся
Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как много россиян оказывают помощь нуждающимся. Участниками исследования стали 4,5 тысячи человек.
Так, 48% респондентов заявили, что не могут пройти мимо чужой беды. Они переводят деньги в больницы, церкви, благотворительные фонды. Еще 22% передают тем, кто оказался в беде, продукты, одежду и средства гигиены.
Кроме того, 14% участников рассказали об оказании моральной поддержки. А вот 13% сообщили, что не помогают никому.