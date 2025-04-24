KP.RU: 47% россиян живут рядом с соседями, которые сдают квартиры

В Государственной думе предложили обязать согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что 47% россиян живут рядом с арендодателями. Многие выражают недовольство новыми жильцами.

Одна из участниц исследования поддержала инициативу, рассказав о проблемах с новым соседом-арендатором.

«Ведет ночной образ жизни, куча друзей „подтягиваются“ после полуночи и ведут себя так, будто это день! Общение в полный голос, телек орет, стулья туда-сюда ездят», — поделилась респондентка.

Почти четверть опрошенных признались, что не знают своих соседей. Другие 24% заявили, что все их соседи — собственники квартир. Еще 5% сообщили, что сами предоставляют жилье в аренду и не ощущают неудобств от подобной ситуации.