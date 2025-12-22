KP.RU: 42% опрошенных россиян мечтают работать удаленно

В России увеличивается количество людей, желающих работать из дома. За последний год спрос на дистанционную работу вырос на 10%. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какой формат трудовой деятельности предпочитают россияне.

Согласно результатам исследования, 42% респондентов считают удаленку идеальным вариантом: можно подольше поспать и не тратить время и деньги на дорогу, особенно в холодное время года.

«У меня сейчас гибрид — три дня я в офисе и два на удаленке. Но я бы предпочел удаленный формат, чем меньше видишь коллег, тем легче с ними работать», — отметил участник опроса.

Еще 39% респондентов проголосовали за смешанный формат, чтобы иметь возможность работать как в офисе, так и из дома. Только 17% заявили, что предпочитают трудиться вне дома.