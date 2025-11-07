KP.RU: 40% опрошенных россиян назвали себя везунчиками

Житель Карелии, работающий дорожником, случайно выиграл 25 миллионов рублей в лотерею, не угадав при этом ни одного числа. Он поделился, что выбирал числа случайным образом и в итоге рекордно промахнулся, за что по правилам розыгрыша и получил крупный приз. Это вызвало восхищение многих, а сайт KP.RU решил выяснить, считают ли себя везучими россияне.

Результаты опроса показали, что 40% участников считают себя везунчиками. Из них 7% утверждают, что им везет буквально во всем, а 33% говорят, что удача улыбается им не так часто, но всегда в чем-то важном: в работе, обучении или в выборе друзей.

«Везение — это понятие относительное. Успел на автобус — повезло. Удачно женился — тоже повезло. Получается, я тот еще везунчик», — улыбается участник опроса.

Однако 57% опрошенных признались, что в их жизни удача — редкий гость. Они отмечают, что всего в жизни им приходилось добиваться самостоятельно и с огромным трудом. Некоторые добавляют, что им не везет даже в мелочах.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и выразили мнение, что все зависит от того, что считать везением. Многие отметили, что не верят в удачу или судьбу.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек.