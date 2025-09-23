KP.RU: 39% опрошенных россиян обычно передвигаются на личном авто

Аналитики сайта KP.RU провели опрос и выяснили, на чем обычно передвигаются россияне.

Так, 34% участников исследования предпочитают общественный транспорт из-за его удобства, скорости и доступности. А вот 39% респондентов выбирают личный автомобиль или мотоцикл.

Еще 23% опрошенных заявили, что обычно передвигаются пешком. Среди причин — близость места работы или учебы к дому, а также проживание в небольших населенных пунктах. Кроме того, 2% отдают предпочтение велосипедам, 1% — самокатам.