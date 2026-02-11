KP.RU: 34% опрошенных россиян признались, что не чувствуют себя счастливыми
Сайт KP.RU решил провести опрос и выяснить, сколько людей в целом по стране считают себя счастливыми.
Результаты показали, что 60% респондентов довольны своей жизнью и умеют находить позитив в любых ситуациях.
«Счастье — это доверие, верность, теплота души. Все остальное — дело наживное», — поделился мнением участник опроса.
Однако 34% опрошенных признались, что они несчастливы. Некоторые переживают сложный период, другие не могут получить то, о чем мечтают. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».