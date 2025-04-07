KP.RU: 30% россиян заявили, что им никогда не снилась работа

Более двух третей россиян (68%) признались, что им снятся работа и коллеги. Однако только 30% опрошенных заявили, что такие сны посещают их часто. Результаты исследования сайта KP.RU показали, что подобные сновидения вызывают скорее тревогу, чем радость.

Одни респонденты рассказывают о нейтральных снах, связанных с предыдущими местами работы. Другие видят тревожные сны об увольнении или конфликтах с коллегами. Третьи жалуются на то, что работа снится им даже в выходные дни.

Всего 30% россиян заявили, что не «работают» по ночам. Они чаще видят сны о других важных аспектах своей жизни: о любимых людях, детях, учебе и т. д. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».