KP.RU: 22% опрошенных россиян признались, что могут купить алкоголь у частников
Несколько человек насмерть отравились чачей, купленной на рынке в Сочи. Как россияне относятся к таким напиткам, выяснил сайт KP.RU.
Согласно результатам опроса, 22% опрошенных могут приобрести разливное пиво или квас, а иногда и более крепкие напитки домашнего изготовления у частников.
«Покупал квас на разлив, но теперь и это брать страшно», — поделился один из респондентов.
Однако большинство опрошенных — 76% — заявили, что никогда не покупают разливные напитки с рук. Они опасаются за свое здоровье и не доверяют производителям домашнего алкоголя.
