KP.RU: 17% россиян признались, что выросли без отца

Сайт kp.ru провел исследование, чтобы выяснить, кто играл основную роль в воспитании россиян. Большинство участников опроса (77%) заявили, что выросли в полных семьях, где воспитание осуществлялось родителями, а иногда бабушками, дедушками или другими родственниками.

У остальной части респондентов детство прошло в неполных семьях. Так, 17% указали, что росли без отца, оставаясь на попечении матерей. Еще 4% отметили, что их воспитывали бабушки и дедушки, так как у них не было ни матери, ни отца. Лишь 1% опрошенных рассказали, что их единственными опекунами были отцы, взявшие на себя заботу о детях после потери матери.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU. Всего в исследовании приняли участие 5700 человек.