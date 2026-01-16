KP.RU: 16% россиян ближе название «шаверма», а не «шаурма»
Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как привыкли россияне называть мясо, завернутое в лаваш.
Большинство опрошенных (80%) заявили, что предпочитают называть блюдо шаурмой и считают другие варианты жаргонными или локальными.
«„Шаурма“ — это литературная норма, а „шаверма“ — местечковое просторечие», — отметила участница исследования.
А вот 16% респондентов ближе название «шаверма». Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое», предложив такие названия, как «донер» или «шавуха».