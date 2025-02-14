KP.RU: 15% россиян рассказали, что установили на будильник любимую песню

Музыка может сделать утренние пробуждения более бодрыми. Какие композиции выбирают россияне для будильника, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам опроса, 55% респондентов используют стандартный рингтон, установленный на телефоне. Они даже не задумываются о возможности замены его на что-то более приятное.

А вот 15% опрошенных сообщили, что установили на будильник любимые песни. Впрочем, некоторые отметили, что со временем такие треки перестали вызывать у них прежний восторг.

Еще 12% выбирают механические будильники, которые противно пищат по утрам. Предпочитают спокойные и мелодичные композиции 9% участников.