KP.RU: 13% опрошенных россиян «донашивают» гаджеты за членами семьи

Лишь 4% опрошенных россиян стремятся приобретать самые навороченные гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU, участниками которого стали 4,2 тысячи человек.
Еще 41% респондентов отметили, что покупают устройства исключительно проверенных брендов. Ориентируются на отзывы других пользователей 14%. А вот 25% берут технику подешевле, не желая переплачивать за бренд.
Кроме того, 13% опрошенных признались, что «донашивают» гаджеты за членами семьи. Чаще всего они используют старые устройства внуков и детей.
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