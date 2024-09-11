KP.RU: 13% опрошенных россиян «донашивают» гаджеты за членами семьи

Лишь 4% опрошенных россиян стремятся приобретать самые навороченные гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU , участниками которого стали 4,2 тысячи человек.

Еще 41% респондентов отметили, что покупают устройства исключительно проверенных брендов. Ориентируются на отзывы других пользователей 14%. А вот 25% берут технику подешевле, не желая переплачивать за бренд.

Кроме того, 13% опрошенных признались, что «донашивают» гаджеты за членами семьи. Чаще всего они используют старые устройства внуков и детей.