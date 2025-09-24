KP.RU: 11% опрошенных россиян признались, что оставляют вещи в подъезде

Многие россияне сталкиваются с проблемой хранения личных вещей в подъездах. Так, 53% опрошенных граждан выразили недовольство подобным поведением со стороны соседей, сообщил сайт KP.RU .

Тем не менее, 23% респондентов отметили, что их не раздражает складирование на общей территории. По их словам, соседи стараются делать это аккуратно, не создавая препятствий для других жильцов.

Еще 12% участников указали на отсутствие лишних вещей в их подъездах. Однако 11% признались, что сами оставляют личные вещи в общественных коридорах, считая это удобным.