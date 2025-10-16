KP.RU: 11% опрошенных россиян покупают одежду на вещевых рынках

Сайт KP.RU провел опрос среди россиян и выяснил их предпочтения в выборе места для покупки одежды.

Так, 50% опрошенных признались, что приобретают элементы гардероба на маркетплейсах. Они отметили удобство онлайн-магазинов, где представлен большой ассортимент товаров по адекватным ценам.

Еще 30% участников по-прежнему предпочитают торговые центры. А вот 11% выбирают вещевые рынки. На их взгляд, стоимость одежды там ниже. Кроме того, в некоторых населенных пунктах выбор на рынке больше, чем в других торговых точках.

Одеваются в фирменных магазинах 6% респондентов, оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое».