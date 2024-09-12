KP.RU: 10% россиян в молодости принадлежали к популярным субкультурам

Издание kp.ru во время опроса выяснило, что 10% россиян в период своей молодости принадлежали к той или иной субкультуре. Кто-то считал себя панком, кто-то готом, эмо или скинхедом.

При этом 89% респондентов сообщили, что никогда не принадлежали к субкультурам и не понимают всех этих направлений. Еще 1% отметили, что не относились ни к каким направлениям, но всегда считали их чем-то интересным.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить движение квадроберов, опасаясь, что оно может навредить детской психике.