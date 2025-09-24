Коуч Носова предупредила, что сверхнагрузка на рабочем месте может вызвать снижение концентрации

Коуч, кандидат наук Дарья Носова предупредила NEWS.ru о рисках, связанных с чрезмерными нагрузками на работе. Она отметила, что избыточное напряжение может вызвать у человека не только проблемы со сном, но и снижение концентрации.

Носова объяснила: «Психика — это не монолит. У нас есть разные части личности. Одна радостно соглашается: „Я справлюсь, меня заметят!“, другая устало шепчет: „Я больше не тяну“. Когда мы слышим только первую, вторая накапливает напряжение и однажды „рвет проводку“. Отсюда — хронический стресс, раздражение, бессонница и, в итоге, выгорание».

Специалист подчеркнула, что работник, испытывающий чрезмерные нагрузки, рискует столкнуться с постоянной усталостью, нервными срывами, снижением внимания и ошибками, что может привести к профессиональному выгоранию и, как следствие, разочарованию и апатии.

Для работодателя же последствия могут быть еще серьезнее: снижение качества решений, рост текучки кадров и репутационные потери.