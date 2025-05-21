Коуч Кукуев сообщил, что забота о себе поможет справиться с выгоранием

Многие россияне страдают от профессионального выгорания, испытывая постоянную усталость, повышенную нагрузку и эмоциональное опустошение. В беседе с « ФедералПресс » тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев рассказал, как справиться с таким состоянием.

По его словам, первое и важнейшее условие — признание проблемы. Иногда бывает непросто заметить выгорание, и человек продолжает упорствовать, уверяя себя, что все в порядке, вплоть до физического коллапса.

Следующим шагом должно стать выделение времени на отдых. Речь идет не о паре свободных дней, а о полноценном отпуске, пояснил эксперт. Он также посоветовал обратиться к психологу, который поможет облегчить понимание причин выгорания и научит эффективному управлению стрессом.

Кроме того, коуч призвал уделять внимание заботе о себе: заняться физической активностью, наладить питание и уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе. Такой подход способен скорректировать и физическое, и моральное истощение.