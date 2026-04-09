Космонавт Прокопьев объяснил, как на МКС следят за футболом
Космонавт-испытатель отряда «Роскосмоса» Сергей Прокопьев в интервью «СЭ» поделился деталями просмотра футбольных матчей на Международной космической станции.
Он подчеркнул, что во время экспедиций члены экипажа не болеют за определенные клубы, а ценят качественную игру.
Прокопьев отметил, что во время таких турниров, как чемпионат мира, российский экипаж единогласно поддерживает национальную сборную. Из-за особенностей работы на станции матчи обычно смотрят в записи, но иногда получается организовать прямые трансляции самых важных игр, написал KP.RU.