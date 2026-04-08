Космонавт Олег Платонов рассказал о плотном распорядке дня на МКС

Космонавт Олег Платонов в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о распорядке дня на орбите. По его словам, жизнь на МКС организована до мелочей. Об этом написал KP.RU .

«40–50% времени уходит на обслуживание станции — МКС уже не молодая. И еще половина — на научные эксперименты», — сообщил Платонов.

Экипаж изучает космические лучи, поведение материалов и живых организмов, а также разрабатывает новые лекарства. Каждый день около двух часов отводится на физическую подготовку.

По словам космонавта, подъем на МКС происходит в 6:30 утра. После времени на утренние процедуры и завтрак начинается рабочий день продолжительностью 8,5 часа с перерывом на обед. Также предусмотрены два часа на физкультуру и немного свободного времени вечером. Иногда распорядок меняется из-за прибытия пилотируемых или грузовых кораблей либо выходов в открытый космос.

Несмотря на плотный график, у космонавтов есть возможность регулярно общаться с семьей по видеосвязи и находить время для отдыха.