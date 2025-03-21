Космонавт Крикалев: в задержке экипажа на МКС нет ничего чрезвычайного

Экипаж миссии Crew-9 компании SpaceX вернулся на Землю 18 марта 2025 года. Сунита Уильямс и Барри Уилмор, пребывание которых было рассчитано на восемь дней, провели на МКС более девяти месяцев. В беседе с Pravda.Ru свое мнение высказал космонавт Сергей Крикалев.
По его словам, в данной ситуации нет чрезвычайных обстоятельств, адаптация к земной силе должна пройти спокойно.
«Все будет, как обычно. Ничего сверхординарного!» — заявил Крикалев.
Он также пояснил, что реабилитация после долгого нахождения в космосе длится примерно два месяца. В программу включены не только медицинские обследования, но и привыкание к социальной жизни, добавил aif.ru.
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